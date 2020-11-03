Белгород, , 17:44 — REGNUM В центре скандала оказался заместитель директора школы №29 Белгорода. Мужчина оставил в социальной сети комментарий в арестантском стиле, что стоило ему должности, сообщает 3 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Замдиректора отнюдь не литературным языком прокомментировал видеоролик, где полицейские задерживают нарушителя, и оставил лозунг запрещённого в России движения. Всем несогласных с его мнением предложил приехать для выяснения отношений. Скриншоты переписки сохранили пользователи, их быстро распространили по Сети. Затем последовало заявление, что страницу мужчины взломали.

К концу рабочего дня 3 ноября в мэрии Белгорода сообщили, что замдиректора подал заявление об увольнении по собственному желанию. Руководство школы удовлетворило просьбу работника.