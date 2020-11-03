Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Петербургские школьники могут быть переведены на дистанционное обучение по индивидуальному пожеланию родителей. Об этом 3 ноября заявили в Смольном.

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Несмотря на пиковые значения по заражению коронавирусом в Северной столице, вдвое превышающие максимальные суточные показатели первой волны, власти намерены вернуть школьников с продлённых каникул 9 ноября, как и планировалось.

Тем не менее, заявляет правительственное издание «Петербургский дневник», в Смольном в ближайшее время состоится совещание, на котором решится судьба школьников.

В качестве одного из вариантов рассматривают «частично» дистанционное обучение, когда родители самостоятельно должны будут решать, водить детей в школу или нет.

Ранее Смольный по примеру Москвы решил растянуть осенние каникулы на две недели, чтобы прервать цепочки заражения коронавирусом.

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