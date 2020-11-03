Нижний Новгород, , 17:34 — REGNUM За неделю в Нижегородской области прошли более трех тысяч патрулей с проверками соблюдений правил безопасности в связи в пандемией коронавируса. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более миллиона рублей, проведено 10 702 профилактических бесед. Об этом сообщает пресс-служба правительства области 3 ноября.

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По данным ведомства, в Нижнем Новгороде регулярно проходят проверки в кальянных, работа которых запрещена указом губернатора области. Так, в одном заведении проверяющие обнаружили стойкий запах кальяна и отсутствие антисептиков. Другие нарушения зафиксированы уже в салоне красоты. Ими стали — стали отсутствие «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников и посетителей, отсутствие масок и перчаток у сотрудников.

«В помещениях нет разметки, каждые 2 часа не проводится дезинфекция всех контактных поверхностей. Также отсутствуют бактерицидные облучатели — рециркуляторы воздуха», — пишет пресс-служба.