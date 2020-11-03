Брянск, , 17:33 — REGNUM Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945гг» вручил 3 ноября в Брянске губернатор Брянской области Александр Богомаз. Торжественное мероприятие провели накануне Дня народного единства в знак той важной работы, которую проводят волонтёры, сообщает пресс-служба правительства региона.

В юбилейный год Победы на территории Брянской области реализуется обширный план мероприятий: выставки, акции, квесты, посещения и встречи с фронтовиками. 8 и 9 мая волонтёры вручили подарки 584 ветеранам, а в период пандемии сотрудники штаба «Мы вместе» доставляли участникам войны продукты, лекарства и необходимые вещи. Заслуги волонтёров отметили накануне Дня народного единства в «Доме волонтера», который открылся в рамках всероссийского конкурса «Регион добрых дел» региональной программы «Социальная активность» национального проекта «Образование».

"Мы сегодня собрали лучших из лучших, чтобы вручить памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Очень важную работу проводят волонтёры, которые помогают нашим ветеранам, которые являются живыми легендами и свидетелями тех страшных событий. Нельзя не отметить огромный, тяжёлый, но благородный труд по сохранению памяти и помощи тем людям, которые отдавали все ради нас, ныне живущих», — поблагодарил добровольцев губернатор.

Юбилейные медали вручили девяти представителям различных профессий и коллективу Брянского областного методического центра «Народное творчество».