Волгоград, , 17:16 — REGNUM Осуждённой экс-судье Городищенского районного суда Волгоградской области, насмерть сбившей на автомобиле двух мужчин, отсрочили отбывание наказания виде лишения свободы до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Ходатайство адвоката удовлетворил Волгоградский областной суд и вынес частное определение в адрес управления ФСИН региона в части нарушения законодательства подчинёнными должностными лицами при исполнении приговора в отношении, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

В апреле 2015 года женщина за рулём своего автомобиля сбила двух мужчин и скрылась с места преступления. Волгоградский областной суд признал её виновной в преступлении в августе 2019 года и приговорил к лишению свободы на пять лет в колонии-поселении, в ноябре 2019 года Верховный суд РФ смягчил наказание до четырёх лет с лишением прав управления транспортными средствами на два года. Защитник экс-судьи обратился в суд с ходатайством об отсрочке наказания — осуждённая полностью компенсировала моральный вред потерпевшим, одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь, а в сентябре 2020 года родила сына, до достижения которого возраста 14 лет и просят отсрочить приговор. Суд прошение удовлетворил.

Вместе с тем, в отношении ФСИН России по Волгоградской области вынесено частное определение. Экс-судье вовремя не выдали копию приговора и предписание о направлении к месту отбывания наказания.

«Из пояснений представителя УФСИН по Волгоградской области следует, что должностные лица органа, исполняющего уголовные наказания, лишь дважды в декабре 2019 года посетили место жительства осуждённой, однако при этом предписание о самостоятельном следовании к месту отбывания наказания при наличии к тому законных оснований не вручили. Впоследствии женщина начала проходить лечение в различных медицинских учреждениях, а затем стала на учёт по беременности. Постановлениями начальника УФСИН России по Волгоградской области срок направления осуждённой к месту отбывания наказания многократно продлевался без вручения ей соответствующего предписания», — уточнили в суде.

Результаты по частному постановлению в Волгоградском областном суде ждут в течение месяца.