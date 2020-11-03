Псков, , 17:09 — REGNUM В Пскове разворачивают дополнительные койки для долечивания заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 ноября сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

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Дополнительные койки будут развернуты в здании бывшей инфекционной больницы на улице Красноармейской.

«Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, для увеличения объёма оказания медицинской помощи большему количеству пациентов приказом учреждения ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» с 3 ноября развёрнуты койки долечивания в здании инфекционной больницы», — говорится в сообщении комздрава.

В настоящее время осуществляется перевод туда пациентов с лёгкими формами COVID-19, которым по эпидемиологическим показаниям рекомендовано нахождение в лечебном учреждении и которые не имеют возможности самоизоляции, либо проживают с людьми из групп риска.

Напомним, с начала осени в регионе наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. Только за прошедшие сутки в Псковской области было выявлено 126 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе были инфицированы 8281. При этом наибольшее число заболевших наблюдается в двух крупных городах региона — в Пскове (2936) и Великих Луках (1668), а также в Псковском районе (664).

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