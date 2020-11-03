Минск, , 16:59 — REGNUM Белорусская наука понесла большую потерю: после продолжительной болезни умер выдающийся учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник промышленности Белоруссии, член редколлегии журнала «Новая экономика», профессор кафедры экономики организации Академии управления при президенте Белоруссии Сергей Александрович Пелих.

Даже после перенесённой операции профессор Пелих не оставлял академическую кафедру и продолжал научную деятельность. Он автор около 250 научных публикаций, в том числе почти двух десятков монографий по проблемам финансов, кредитной поддержки реального сектора экономики и его инновационного развития, производственного менеджмента.

Родился будущий учёный-экономист 13 февраля 1946 года в деревне Мартынивка Полтавской области Украинской ССР. После школы окончил Днепропетровский механический техникум, затем — Красноярский политехнический институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов» (1971) и Белорусский институт народного хозяйства (1983).

В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование оперативно-производственного планирования». В 1993 году в МГУ защитил докторскую диссертацию на тему «Концепция социально-экономического развития коллектива». С 1995 года преподавал в Белорусском государственном экономическом университете, с 2003 года — на кафедрах Академии управления при президенте.

С 1971 по 1973 годы работал на ракетостроительном комплексе «Красмаш», был начальником участка. С 1973 по 1978 годы работал на Дивногорском заводе низковольтной аппаратуры начальником цеха и начальником производства предприятия. С 1978 по 1994 годы работал на Сморгонском заводе оптического станкостроения, где 9 лет занимал должность гендиректора.

В 1993 году Серегй Пелих получил почётное звание заслуженного работника промышленности Белоруссии. В 1994—1998 годах был гендиректором Гуманитарного фонда СНГ «Содружество». С 2005 года — член редколлегии первого белорусского независимого экономического научного журнала «Новая экономика».

Последняя научная публикация профессора Пелиха — в июньском номере журнала «Новая экономика» на тему «Как нам построить самодостаточную экономику (автаркию)».

Прощание с профессором Пелихом состоится 4 ноября в 13.00, в православном храме Сморгони (Гродненская область).