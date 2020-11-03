Братислава, , 16:51 — REGNUM Премьер-министр Словакии Игорь Матович сообщил, что в субботу и воскресенье (31 октября — 1 ноября) почти 3,63 миллиона человек, то есть две трети населения Словакии, прошли тестирование на наличие SARS-CoV-2. Об этом передает Dziennik.

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По результатам всеобщего тестирования, 38 359 человек оказались инфицированы, что составляет 1,06% от общего количества проверенных. Они и их близкие контакты будут изолированы, тем самым вирус должен быть локализован, что упростит борьбу с его распространением.

Стратегия борьбы с пандемией путем всеобщего тестирования была выбрана словацким правительством в качестве альтернативы общенационального карантина. Премьер-министр республики считает, что Словакия «показывает таким образом пример для других стран, пострадавшим от пандемии». Однако он считает, что результаты тестов не позволяют снять ограничения. Матович снова призвал людей с отрицательными результатами анализов соблюдать основные гигиенические рекомендации и вести себя ответственно.

В то же время премьер-министр считает, что результаты общенационального тестирования никоим образом нельзя считать обнадеживающими. По его словам, 1,06% положительных тестов означает, что пандемия распространилась в обществе очень серьезно.

После того, как испытания закончились в воскресенье, в правительстве предложили продолжить их в следующие выходные (7−8 ноября). Однако консилиум правительственных экспертов не рекомендовал это. По мнению специалистов, тесты должны проводиться с ориентацией на определенные группы людей, сотрудников или жителей конкретных городов или регионов.