Москва, , 16:48 — REGNUM В 2021 году доходы бюджета Москвы должны составить 2642,74 млрд рублей. Такие данные содержатся в проекте бюджета на 2021−2023 годы, говорится в информации на сайте мэра и правительства столицы.

Расходы в следующем году должны составить 3152,75 млрд рублей.

В плановом периоде предусмотрено увеличение показателей. В 2022 году ожидаются доходы в размере 2895 млрд рублей, расходы — 3235,6 млрд рублей, в 2023 году доходы вырастут до 3161,3 млрд рублей, расходы — до 3344,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Московскую городскую думу проект бюджета на 2021−2023 годы.