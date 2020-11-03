Иваново, , 16:44 — REGNUM Работы по благоустройству площади Революции в Шуе Ивановской области не будут приняты, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе правительства региона.

Жители Шуи высказались за то, чтобы не принимать объект в эксплуатацию, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поддержал их решение. В числе претензий к исполнению работ — некачественно уложенное покрытие площади: неровные швы, перепады высоты между плитками.

«Я даже не вижу целесообразности устраивать сегодня народную приемку: здесь нечего принимать, объект не готов. К главе обращаюсь: прежде чем что-то обещать, думайте три раза. Учитесь отвечать за свои слова, особенно за те, которые вы людям говорите. Работа на объекте организована безобразно. Устраняйте все замечания, приедем отдельно ещё раз и с жителями проведём приёмку работ», — отметил глава региона.

Станислав Воскресенский также потребовал, чтобы подрядчик назвал точный срок устранения замечаний, подрядчик пообещал провести работы за неделю.

Благоустройство площади Революции в Шуе ведется за счет средств гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проектом благоустройства площади Революции в Шуе предусмотрено единое композиционное объединение четырех пространств: зоны у комплекса борцам-революционерам, сквера и территории по обе стороны Ильинской церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе разразился скандал вокруг благоустройства площади в Кинешме — там установили три дизайнерские скамьи стоимостью в почти 2 млн рублей каждая.

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