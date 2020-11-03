Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM На Среднем Урале поставят 3700 доз вакцины от COVID-19 до конца 2020 года. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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Поставки начнутся в течение ближайших двух-трёх недель. Сама вакцинация начнётся чуть позже — с конца 2020 года или с начала 2021 года.

По словам Крекова, сначала прививать от коронавируса будут вакциной центра Гамалеи «Спутник V». Чуть позже в область прибудет и вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вакцину «Спутник V» поставили нескольким свердловским чиновникам и медикам.

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