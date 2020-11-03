Архангельск, 3 ноября 2020, 16:35 — REGNUM В Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 с начала пандемии был подтвержден у 2104 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона со ссылкой на главврача детской областной больницы Ольгу Тюрикову.
В настоящее время в детской областной больнице создано 30 коек для приема больных COVID-19, всего же в области в семи государственных медицинских организациях создано 84 койки для несовершеннолетних пациентов с коронавирусом.
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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Архангельской области опасный коронавирус был подтвержден еще у 389 человек.