Архангельск, , 16:35 — REGNUM В Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 с начала пандемии был подтвержден у 2104 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона со ссылкой на главврача детской областной больницы Ольгу Тюрикову.

«Как показала практика, дети болеют ковидом реже и переносят его легче, чем взрослые. Так, на сегодняшний день с начала пандемии в регионе зарегистрировано 2104 случая COVID-19 у детей до 17 лет, что составляет 8,3% от общего числа заболевших. Подавляющее большинство пролечены амбулаторно. Тяжелое течение болезни было отмечено только у троих», — цитирует пресс-служба Тюрикову.

В настоящее время в детской областной больнице создано 30 коек для приема больных COVID-19, всего же в области в семи государственных медицинских организациях создано 84 койки для несовершеннолетних пациентов с коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Архангельской области опасный коронавирус был подтвержден еще у 389 человек.