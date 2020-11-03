Стокгольм, , 17:02 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Швеции, связанная с распространением коронавирусной инфекции, ухудшается с каждой неделей. В связи с этим 3 ноября бела созвана пресс-конференция с участием премьер-министра Стефана Лёвена, который объявил об ужесточении действующих ограничений в обществе. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Прежде всего, общие советы по коронавирусу ужесточаются в таких регионах, как Халланд, Эребру и Йёнчёпинг.

Более того, правительство пошло на введение новой меры по инфекционному контролю, — отныне в ресторанах за одним столом могут находится не более восьми человек.

«Это означает, что семь из десяти шведов будут затронуты более строгими рекомендации», — заявил Лёвен.

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