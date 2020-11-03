Бангкок, , 16:24 — REGNUM В Таиланде прошли акции протеста из-за запрета PornHub и 190 других веб-сайтов с порнографией, 3 ноября сообщает агентство Reuters.

Несколько десятков активистов пикетировали министерство цифровой экономики и сообществ с плакатами «Свободу Pornhub» и «Верните Pornhub».

Кроме того, пользователи из Таиланда завалили соцсети гневными постами с хештегами #SavePornhub и #HornyPower.

По информации Top10VPN, после запрета в Таиланде отмечен рост на 640% поисковых запросов, связанных с обходом блокировок интернет-регуляторами.

Таиланд входил в топ-20 по ежедневному трафику Pornhub в 2019 году, причем пользователи из Таиланда находились на сайте больше всех в мире — в среднем 11 минут 21 секунду.

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