Шебекино, Белгородская область, , 16:39 — REGNUM 20 младенцев с отрицательным ковид-статусом родились за неполный месяц на базе Шебекинского роддома Белгородской области. На эту площадку направляют беременных женщин с ОРВИ и пневмониями, подозрением на коронавирус или уже с подтверждённым тестом, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе правительства региона.

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Родильное отделение «Мать и дитя» на 53 койки в Шебекинском городском круге открыли 9 октября. Все пациенты находятся под медицинским наблюдением врачей 14 дней. После рождения младенца изолируют для исключения риска заражения коронавирусной инфекцией. Матери проводят необходимое лечение, на 10 и 12 день проводят ПЦР-диагностику, а выписывают после двух отрицательных тестов. В акушерском корпусе больницы работает 50 медработников и 10 — 13 врачей (их количество меняется в зависимости от привлечения специалистов в смену). За время работы ковидного роддома на свет появились 20 здоровых малышей.

«Из общего числа госпитализированных в родильное отделение, больше всего женщин имеют бессимптомные, либо лёгкие формы течения заболевания COVID-19. Такие пациентки требуют медицинского наблюдения и минимального лекарственного участия. При этом, в стационаре есть пациентки с пневмониями — им требуется более интенсивное лечение и кислородная поддержка. При тяжёлых случаях есть реанимационные палаты, они оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе, аппаратами ИВЛ», — рассказала главный врач Шебекинской ЦРБ Олеся Нестеренко.

В отделении сейчас находятся 27 женщин (беременные, роженицы и родившие) и 14 новорождённых. Общий коечный фонд Шебекинской ЦРБ составляет 180 коек, 17 из них реанимационные.