Архангельск, , 16:20 — REGNUM В медучреждениях Архангельской области возникли перебои с поставкой противовирусных препаратов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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"Периодически возникают перебои с поставкой наиболее востребованных препаратов (арбидола, гриппферона) — объемы потребления существенно возросли, поскольку эти лекарства назначаются в качестве противовирусных не только при COVID-19, но и пациентам с ОРВИ. Ситуация находится на постоянном контроле областного минздрава, решать краткосрочные задержки удается оперативно», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся 7403 человека.