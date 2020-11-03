Варшава, , 16:20 — REGNUM Социологический центр Super Express провел в Польше исследование общественного мнения по поводу отношения граждан к акциям протеста возле костелов. Дело в том, что в последнее время в польских городах активисты протестуют против ужесточения запрета на проведение абортов, и некоторые акции проводятся у католических костелов, потому что духовенство поддерживает ужесточение данного запрета. Об этом передает Polskie Radio 24.

Так, против акций протеста у костелов высказались в общей сложности 72% опрошенных. Из них 44% настроены категорично и выражают несогласие с протестной активностью возле католических храмов в любое время, а 28% менее категоричны и высказываются против уличных акций у костелов лишь в то время, когда там проходят Богослужения.

В то же время, по мнению 19% респондентов, проведение демонстраций перед костелами допустимы, в том числе и во время Богослужений. 9% не смогли дать однозначный ответ.

Опрос проводился 27−28 октября 2020 года методом онлайн-опросов при выборке из 1022 взрослых жителей Польши.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики. В некоторых случаях акции проходят прямо у входа в костелы, однажды протестующие сорвали Богослужение, выйдя к алтарю с плакатами за право на аборт.