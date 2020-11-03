Страсбург, Франция, , 16:30 — REGNUM Во Франции началось расследование в отношении двух 12-летних школьников из Страсбурга по делу о «восхвалении терроризма». Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает Le Figaro.

Прокуратура Страсбурга подтвердила, что в ходе мероприятий, посвященных памяти учителя истории Самуэля Пати, жестоко убитого и обезглавленного 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, оба несовершеннолетних студента колледжа открыто высказались в оправдание этого преступления.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября 18-летний Абдулах Анзоров убил и обезглавил Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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