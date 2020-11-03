Подгорица, , 16:15 — REGNUM Согласно опросу общественного мнения, проведенному агентством De Facto Consultancy, две трети граждан считают, что Черногорию следует определять как гражданское государство, а одна треть из них предпочитает некую национальную исключительность. Каждый восьмой респондент, или 12,2%, считает оправданным защищать свою веру оружием. С этим не согласны 80,6% опрошенных.

Исследование проводилось с 16 сентября по 18 октября на выборке из 1000 респондентов.

«Согласно опросу, 64,1 процента респондентов считают, что Черногорию следует определять как гражданское государство. 21,1 процента из них определили бы его как государство черногорского народа и других граждан, проживающих в нем, 11,3 процента как государство черногорского и сербского народов и других народов, проживающих в нем, 2,4 процента как государство сербского народа и других граждан, проживающих в нем, и 1,1 процента не имеет отношения к этому вопросу», — заявила координатор исследовательского центра CDT Милена Гвозденович.

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