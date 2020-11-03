Красногорск, , 16:20 — REGNUM За первые девять месяцев 2020 года в аграрно-промышленный комплекс Подмосковья поступило около 36 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

«За 9 месяцев текущего года привлечено инвестиций — 35 661,04 миллиона рублей. Это порядка на 11 миллиардов рублей больше аналогичного периода прошлого года», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Больше всего инвестиций в сельское хозяйство привлекли городские округа Домодедово, Подольск, а также Кашира, Ступино, Воскресенск и Дмитровский городской округ.