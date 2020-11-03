Стокгольм, , 17:03 — REGNUM С 30 октября число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 31 человека. Такие данные 3 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 969 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 134 532 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 10 177 человек.

По состоянию на 3 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 76 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 750 пациентов.

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