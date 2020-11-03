Волгоград, , 16:06 — REGNUM Часть автотранспорта органов исполнительной власти Волгоградской области будет передана в систему здравоохранения. Об этом 3 ноября на видеосовещании с Советом Волгоградской областной думы сказал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона предложил поддержать идею органам самоуправления.

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В волгоградских поликлиниках фиксируют рост числа обращений пациентов. Связано это с переводом значительного количества врачей в инфекционные госпитали, сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ, а также с уходом на больничные самих медиков. Чтобы снизить нагрузку на медучреждения в администрации региона решили временно передать часть своего автопарка поликлиникам для терапевтов амбулаторного звена.

«Трудностей хватает. Мы их не скрываем. Проблемным вопросам, которые, прежде всего, связаны с многократным увеличением нагрузки на систему здравоохранения и на медперсонал, уделяем дополнительное внимание. Нами принято решение о дополнительном привлечении автомашин поликлиниками, с участием в этой работе добровольцев, волонтёров, а также о временной передаче врачам-терапевтам амбулаторного звена части автотранспорта органов исполнительной власти. Предлагаю Волгоградской областной думе, органам местного самоуправления Волгоградской области принять такие же решения. Это позволит повысить оперативность оказания амбулаторной помощи жителям на дому, и не только при коронавирусной инфекции. Главная задача, которую мы решаем, — это забота о жизни и здоровье людей», — сказал губернатор.

В Волгоградской области количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом вплотную приблизилось к 21 тысяче, лаборатории в сутки проводят по шесть тысяч исследований.