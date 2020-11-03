Волгоград, 3 ноября 2020, 16:06 — REGNUM Часть автотранспорта органов исполнительной власти Волгоградской области будет передана в систему здравоохранения. Об этом 3 ноября на видеосовещании с Советом Волгоградской областной думы сказал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона предложил поддержать идею органам самоуправления.
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В волгоградских поликлиниках фиксируют рост числа обращений пациентов. Связано это с переводом значительного количества врачей в инфекционные госпитали, сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ, а также с уходом на больничные самих медиков. Чтобы снизить нагрузку на медучреждения в администрации региона решили временно передать часть своего автопарка поликлиникам для терапевтов амбулаторного звена.
В Волгоградской области количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом вплотную приблизилось к 21 тысяче, лаборатории в сутки проводят по шесть тысяч исследований.