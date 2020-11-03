Красногорск, , 16:03 — REGNUM Свыше 1,1 тысячи пассажиров с повышенной температурой пытались проехать на общественном транспорте Подмосковья. Об этом 3 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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В общей сложности было проверено более 60 тысяч пассажиров. Из них около 2% пассажиров пытались поехать в транспорте с высокой температурой. Больше всего людей с высокой температурой выявлено на станциях Железнодорожная, Химки, Дмитров.

В сообщении указано, что бесконтактная термометрия проводится на автовокзалах и железнодорожных станциях региона. Пассажиры с повышенной температурой в общественный транспорт не допускаются.

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