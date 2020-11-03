Уфа, , 16:09 — REGNUM Торговый центр закрыли из-за нарушений требований режима повышенная готовность в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба министерства торговли и услуг республики.

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По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники республиканского министерства торговли и услуг проверили как соблюдаются в торговых объектах требования, направленные на недопущение распространения коронавируса.

По словам начальника отдела контрольных мероприятий Владимира Сайгака, в торговом центре «СОЮЗ» (Демский рынок) «масочный» режим соблюдается. Несмотря на это, специалисты выявили нарушения: на входе в павильоны не проводилась термометрия посетителей. В связи с этим, были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении трех собственников, а рынок приостановил свою работу до устранения замечания.

Сообщается, что с начала пандемии проверки прошли в более 59 тыс. фирмах. При этом было выявлено 511 нарушений по статье 20.6.1 КОАП РФ.

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