Вашингтон, , 16:00 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 84 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 84 089 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 9 293 281.

Также сообщается, что за это же время в США 557 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 231 536.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 3 674 981 человек вылечился от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 73 594 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.