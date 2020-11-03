Тюмень, , 15:57 — REGNUM В Тюменской области проведено 1,1 миллион исследований на коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор 3 ноября.

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По его словам, в среднем за сутки на территории Тюменской области выполняется более 10 тысяч тестов. По количеству проведённых исследований на коронавирус регион входит в десятку лидеров среди субъектов РФ.

Александр Моор сообщил, что тестирование на COVID-19 проводят в Тюменской области 14 государственных и шесть частных лабораторий. Анализы на коронавирус позволяют начинать лечение на ранних стадиях и выявлять бессимптомных носителей болезни, обеспечивая безопасность окружающих.

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