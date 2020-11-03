Оренбург, , 15:54 — REGNUM В Оренбургской области после осенних каникул (с 9 ноября) школьники в течение недели будут получать образование в дистанционном формате. Исключение составят ученики 11 классов. Об этом во время прямого эфира в Instagram заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, решение принято 3 ноября на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Пока приняли решение перевести на неделю. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. У нас идет стабилизация вторую неделю. Это связано, в том числе с детскими каникулами. Считаем, что для нас важно иметь два спокойных инкубационных периода — порядка четырех недель. Поэтому две недели детских каникул, следующая неделя — дистанционное обучение», — сказала глава минздрава.

Учиться в очном режиме будут только одиннадцатиклассники, так как им надо готовиться к ЕГЭ. Савинова обратилась к ученикам выпускных классов с просьбой соблюдать коронавирусный режим и минимизировать социальные контакты.

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