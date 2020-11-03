Пенза, , 16:21 — REGNUM В Пензенской области в предстоящие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Об этом ИА REGNUM 3 ноября сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В среду, 4 ноября, по области ночью и утром прогнозируется туман с видимостью менее 500 метров. В связи с этим пензенцев предупреждают об увеличении вероятности дорожно-транспортных происшествий. Для безопасности во время тумана не рекомендовано выходить на улицу. Если этого не избежать, то при переходе дорог следует быть предельно внимательными. Водителей транспортных средств просят снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

ИА REGNUM ранее сообщало, во вторник, 3 ноября, ночью и в первой половине дня местами по Саратовской области и в Саратове предупреждали о тумане до 500 метров видимости.

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