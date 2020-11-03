Архангельск, , 15:50 — REGNUM В Архангельской области за сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 389 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

В областном центре коронавирус был подтверждён у 158 человек, в Котласском районе — у 80. Инфекция продолжает распространяться во многих муниципальных образованиях региона, в том числе в Северодвинске, Новодвинске, Плесецком, Холмогорском, Вельском и других районах области. Всего в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся 7 403 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Архангельской области откроют госпиталь и обсерватории для больных COVID-19.