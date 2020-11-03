Красногорск, , 15:53 — REGNUM С начала 2020 года в Подмосковье открыто 46 новых парков. Об этом 3 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

В общей сложности в регионе работают 150 парков. Причём новые зоны отдыха не всегда создают с нуля. Некоторые территории благоустраивают, после чего они получают соответствующий статус.

«Присвоение статуса дает совершенно новую жизнь зеленым территориям. Это и проведение мероприятий, благоустройство, содержание и уход. Участие в конкурсе парков Подмосковья и много других преимуществ, включая одно из самых важных — создание общественного совета при парке», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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