Бишкек, , 15:44 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Киргизии остается напряженной и во время второй волны коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил главный пульмонолог республики, профессор Талант Сооронбаев.

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По его словам, ежедневно в стране фиксируется более 400 — 500 новых случаев заражения.

Также профессор посетовал на то, что симптомы у пациентов с COVID-19 и с обычным сезонным гриппом практически полностью идентичны.

«Я опытный врач, но невозможно определить, что у пришедшего на осмотр больного — грипп или коронавирус. Результаты рентгена и томографии — отличить невозможно. Потому всех, у кого есть симптомы, мы должны рассматривать как заболевших COVID-19 и предпринимать соответствующие меры», — подчеркнул он.