Москва, , 15:43 — REGNUM Турпоток из России в Турцию снизился в четыре раза, на 76%. Если в январе-сентябре 2020 года Турцию посетили более с 5,9 млн туристов из РФ, то за девять месяцев 2020 года — более 1,4 млн человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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При этом Россия остается в лидерах въездного туризма Турции с долей рынка в 15,03% (за тот же период 2019 г. — 16,20%). В тройке лидеров оказались Германия (913 тыс. человек, доля рынка 9,65%) и Украина (почти 773 тыс., 8,17%).

В целом зарубежный туристический поток в Турцию сократился на 74% до 9,45 млн человек. За девять месяцев 2020 года страна потеряла более 29,6 млн интуристов.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический поток из России в Турцию из-за пандемии коронавируса снизился в 250 раз.

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