Джакарта, , 15:42 — REGNUM Число новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии в первую неделю ноября 2020 года упало до 17,1%, сообщает Antara.

«На этой неделе число случаев заражения снизилось примерно на 17,1%. Это прогресс. Добавление новых случаев заражения должно уменьшаться каждую неделю», — заявил Вику Адисасмито, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии.

По его словам, в настоящее время правительство подготовило 422 испытательные лаборатории по всей Индонезии.

Известно, что в Индонезии выявлено 418 375 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Индонезии по борьбе с коронавирусом Рейса Бротоасморо заявила, что только 32% респондентов соблюдают санитарный протокол, а именно: ношение масок, соблюдение дистанции и мытье рук.

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