Уфа, , 15:47 — REGNUM Дефицит антибиотиков уменьшается в аптечных сетях Башкирии. Об этом 3 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на брифинге в республиканском министерстве здравоохранения.

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По его словам, на текущий момент в сетях государственных аптек антибиотики есть в наличие, их отпуск осуществляется по рецептам. В других аптеках также есть необходимые лекарственные препараты. А перебои, которые были зафиксированы на прошлой неделе, были связаны с несовершенной системой маркировки лекарств.

Именно поэтому было принято решение о временной приостановке и изменении условий маркировки лекарственных препаратов, добавил он.

Забели подчеркнул, что сейчас дефицит лекарств уменьшается и попросил жителей обратить внимание на то, что лекарства назначают врачи и самолечение не допустимо.

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