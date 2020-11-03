Дмитров , Московская область, , 15:44 — REGNUM В Подмосковье построят комплекс по производству компоста для шампиньонов. Об этом 3 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Отмечается, что предприятие будет построено в Дмитровском округе региона. Запуск производства намечен на 2022 год. Мощность комплекса составит свыше 25 тысяч тонн компоста в год. Объём инвестиций в предприятие составит около 800 млн рублей.

«Новый комплекс по производству компоста для выращивания шампиньонов будет размещен на территории индустриального парка «Подосинки», расположенного в Дмитровском городском округе региона», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

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