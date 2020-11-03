Бишкек, , 15:28 — REGNUM За сутки в Киргизии выявили еще 400 случаев коронавирусной инфекции, а всего за время пандемии — 60 279 случаев. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в республиканском оперативном штабе.

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Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Джалал-Абадской области — 97 человек, в столице республики — 88 человек, в Баткенской области — 68 человек и в Чуйской области — 59 человек.

За последние сутки признаны излечившимися от коронавируса 547 киргизстанцев, а за весь период — 51 288.

На стационарном лечении по-прежнему находятся 3 367 пациентов с диагнозом «COVID-19», а на амбулаторном — 3 889 пациентов.

За минувшие сутки в Киргизии зафиксировано четыре смертельных исхода среди заболевших коронавирусом граждан — по два случая в столице и в Баткенской области. Всего с момента объявления пандемии в стране зарегистрировано 1 159 смертей среди пациентов, заболевших COVID-19.