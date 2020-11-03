Красногорск, , 15:31 — REGNUM В Подмосковье от гриппа привито свыше 2,1 млн жителей. Об этом 3 ноября сообщило министерство здравоохранения Московской области.

Всего в этом году в регионе планируется вакцинировать 4,46 миллиона человек, отметила глава областного минздрава Светлана Стригункова.

«На данный момент от гриппа привились более 2,1 миллиона человек — это 47,7% от плана», — сказала Стригункова.

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