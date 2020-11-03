Архангельск, , 15:24 — REGNUM В Архангельске карантинные мероприятия в связи с COVID-19 введены в 16 детских садах — закрыта 21 группа. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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«В настоящее время на карантине находятся 353 ребенка, из них коронавирусом болеют пятеро — их состояние удовлетворительное. Также заболели 20 работников детских садов», — уточнили в мэрии.

В сего в архангельских детсадах продолжают работать 818 групп, в которых насчитывается 11 497 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Архангельской области развернут госпиталь и обсерватор для больных COVID-19.