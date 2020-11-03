Нижний Новгород, , 15:24 — REGNUM В школы Нижегородской области не вернутся ученики с 6 по 11 классы — они перейдут на удаленный формат. Дети с 1 по 5 классы будут учиться очно. Это необходимая мера для сокращения количества учеников в школе из-за пандемии коронавируса. Об этом написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в социальной сети.

Дистанционное обучение Edu.gov.ru

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Чиновник пояснил, что если у школы нет «технической возможности организовать дистанционное обучение» — некоторые классы смогут продолжить работу в привычном режиме.

«Главная задача — сократить число детей в школах и их пересечения. Сделать так, чтобы дети не переносили вирус из семьи в семью, и сократить риски заражения учителей», — написал Никитин.

Что касается остальных учебных заведений, то по словам губернатора детские сады «работают», а «вузы и техникумы работают в той форме, которую определяет учредитель».

По официальным данным в Нижегородской области на 3 ноября выявили 391 случай заражения коронавирусом. За весь период количество заболевших составило 42 740 человек. Из них выздоровели 35 899 человек, умерли 819.

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