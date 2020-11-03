Москва, , 15:24 — REGNUM В России выросло потребление антибиотиков, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова.

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"К сожалению, сейчас ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло», — сказала Куликова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Она также добавила, что антибиотики при коронавирусной инфекции — это «бесполезная история».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что на сегодняшний день врачи слишком часто назначают антибиотики при лечении COVID-19. Назначение антибиотиков превышает все разумные пределы в десятки раз, отметил он.