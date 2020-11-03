Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM Школы Свердловской области перейдут на «дистант» после выхода с каникул, заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

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По словам чиновника, увод детей на каникулы частично облегчил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Мера вводится в первую очередь для разобщения учителей, а не детей. «Учителя стали за последнее время одной из самых болеющих категорий», — сказал Креков.

Учащиеся пробудут на «дистанте» с 9 по 15 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее школам продлили каникулы на одну неделю, до 8 ноября 2020 года.

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