Белгород, , 15:33 — REGNUM Проверку условий заключенного договора проведёт прокуратура Белгородской области в связи с видеообращением участников проекта «Новая Жизнь. ИЖС», сообщили 3 ноября в пресс-службе ведомства. Застройщики обнаружили, что земельные участки им будут передавать не в собственность, а на правах семилетней аренды.

Будущие жители микрорайона Дубровка под Белгородом записали видеообращение в адрес первого заместителя губернатора Дениса Буцаева, ролик появился в сети 2 ноября. Застройщики пожаловались, что когда они вступали в жилищный проект, в договоре указывалась стоимость дома вместе с участком. Однако 29 октября руководство ЖНК «Новая жизнь» разъяснило порядок оформления прав, согласно которому участки оформляются в аренду на семь лет, а арендная плата составит 2,5 тысячи рублей в месяц. Средства обещают направить на «обеспечение надлежащего обслуживания территории». Застройщики считают, что оператор проекта в одностороннем порядке изменил условия договора.

«Прокуратурой Белгородской области организована проверка соблюдения ЖНК «Новая жизнь» и АО «Дирекция ЮЗР» условий заключённого договора в связи с видеообращением участников проекта», — заявили в надзорном ведомстве.

В микрорайоне Дубровка возводят 130 домов. Проект стартовал в 2019 году, окончание намечено на 2020 год.