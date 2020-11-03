Красногорск, , 15:21 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что у него выработались антитела к коронавирусу. Видеозапись с рассказом о здоровье опубликована 3 ноября в телеграм-канале главы региона.

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На кадрах губернатор Подмосковья управляет автомобилем. На переднем пассажирском сидении находится глава Красногорского городского округа Эльмира Хаймурзина. Воробьёв описывает ей состояние после сделанных прививок от коронавируса.

«Замерил я антитела вчера, они проявились», — сказал губернатор, обращаясь к собеседнице.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Воробьёв сделал вторую прививку против коронавируса. Посещение врачей также было снято на видео.

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