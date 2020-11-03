Москва, , 15:18 — REGNUM Оценивать уровень заболеваемости населения России ОРВИ и гриппом что сейчас, что двумя годами ранее одинаково сложно. Вопрос методики статистического учёта причины смертности был актуален всегда, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Кроме того, российские граждане настолько привыкли к осенней простуде, что более трети населения (34%) ничего не делают для профилактики ОРВИ и гриппа

А часть населения страны вообще не обращалась за медицинской помощью, тем самым повышая латентность статданных. Сейчас ситуация изменилась и на фоне панических настроений число обращений граждан выросло.

Согласно официальным данным заболеваемость гриппом в 2019 году составила 37,31 на 100 тыс. населения (в 2018 году заболеваемость гриппом составляла 26,33 на 100 тыс. населения).

Заболеваемость гриппом детского населения составила 95,92 на 100 тыс. населения, у возрастной группы 1−2 года — 176,64 на 100 тыс. населения, у детей 3−6 лет — 131,28 на 100 тыс. населения.

Хотя во многих субъектах пороги заболеваемости могут варьироваться. Например, в Чувашии показатель заболеваемости составил с 1 по 7 ноября 2019 года 265,8 на 100 тыс. населения и это было ниже на 17% средних значений.

С начала сезона 2020 года зарегистрировано уже 6,19 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ, и это несколько странно, так как существенно ниже многолетних значений.

Вероятнее всего, по итогам этого сезона мы увидим повышенную статистику заболеваемости по всей группе заболеваний ОРВИ и гриппа именно по причине трудностей идентификации причин и последствий», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 47 российских регионах зафиксировано превышение эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ.

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