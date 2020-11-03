Цхинвал, , 15:19 — REGNUM В Южной Осетии в связи с распространением коронавирусной инфекции сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация. Такое заявление, как сообщает 3 ноября агентство «Рес», сделал глава минздрава республики Георгий Тотчиев.

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«Прежде всего, это обусловлено большим количеством госпитализированных пациентов и вновь выявленных со средне тяжелыми формами острой респираторной вирусной инфекции как на фоне диагностированной коронавирусной, так и неуточненного генеза», — сказал Тотчиев.

Он сообщил, что в «красной зоне» госпитализированы 206 человек из которых 50 размещены в инфекционном отделении республиканской больницы, а 156 — в одном из корпусов детской больницы, перепрофилированном под лечение пациентов с COVID-19. В течение последних суток оттуда выписали 20 человек и положили 30 новых пациентов.

«К сожалению, отмечается дефицит наиболее востребованных препаратов, тот запас, который мы имели, по отдельным позициям иссяк», — сообщил глава минздрава.

Он отметил, что на приобретение недостающих средств из фонда правительства выделено 700 тыс. рублей. Кроме того, предполагается, что на борьбу с распространением коронавируса потребуется 19 — 20 млн рублей. В связи с этим Цхинвал обратился к Москве за помощью.

Стоит отметить, что ранее в Южную Осетию из России прибыл полевой госпиталь для помощи в лечении пациентов с COVID-19. Вместе с ним в республику приехали военные медики.

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