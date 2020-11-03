Тирана, , 15:13 — REGNUM В понедельник, 2 ноября, в результате обследования 1446 образцов в Албании был выявлен ещё 321 случай заражения коронавирусом. 121 пациент был признан излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 21 523 случаев заражения коронавирусом. 11 367 человек уже излечились от COVID-19.

527 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли девять пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 9 629 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 328 пациентов.

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С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

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