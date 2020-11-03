Джакарта, , 15:10 — REGNUM Представитель правительства Индонезии по борьбе с коронавирусом Рейса Бротоасморо заявила, что только 32% респондентов соблюдают санитарный протокол, а именно: ношение масок, соблюдение дистанции и мытье рук, сообщает Kompas.

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Рейса Бротоасморо представила результаты последнего опроса Unicef и Nielsen о развитии борьбы с COVID-19, который проводился среди 2000 респондентов, проживающих на территории Индонезии.

«Большинство респондентов практиковали один или только два из трёх шагов: надевали маски, соблюдали безопасную дистанцию и мытье рук», — заявила Рейса Бротоасморо.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили 418 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

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