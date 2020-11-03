Москва, , 15:10 — REGNUM Сегодня, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин приветствовал участников XIV Ассамблеи Русского мира. В 2020 году форум проводится в режиме онлайн, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что всех участников форума объединяет забота о будущем России, искреннее стремление быть полезными Родине.

«Заслуживают глубокого признания плодотворные усилия по популяризации русского языка, вопросы сбережения истории России и повышение авторитета страны в мире», — отметил Путин и пожелал участникам ассамблеи конструктивных дискуссий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году XIII Ассамблея «Русского мира» прошла в Ярославле.

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