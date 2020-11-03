Ульяновск, , 15:07 — REGNUM В Ульяновской области создадут рейтинг руководителей медицинских учреждений. Это поручение дал губернатор Сергей Морозов по итогам совещания, посвящённого повышению качества оказания медицинских услуг, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

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Глава региона на совещании констатировал, что пандемия коронавируса вскрыла недостатки и проблеме в системе здравоохранения, которые необходимо решить.

«Нам нужно иметь жёсткую, понятную, проверенную временем программу повышения качества здравоохранения. В регионе должна быть внедрена система менеджмента качества оказания медицинской помощи, бережливые технологии», — подчеркнул Сергей Морозов.

По его словам, также нужно поднять статус главных внештатных специалистов и ответственность главврачей, каждый должен работать качественно. Поэтому губернатор поручил сформировать рейтинг руководителей медицинских учреждений:

«Необходимо, чтобы руководители несли ответственность за качество оказания медицинских услуг».

Региональные власти отмечают, что в пандемию коронавируса на первый план выходит обеспечение финансовой устойчивости медицинских организаций. Их финансирование в рамках системы ОМС в январе — сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 337 млн рублей и достигло около 10,4 млрд рублей. В том числе 800 млн рублей выделено на лечение пациентов с коронавирусом.

По словам директора ТФОМС Екатерины Буцкой, по итогам работы с Москвой дополнительно Ульяновской области из резервного фонда федерального правительства выделено свыше 223 млн рублей. Средства направят на деятельность и ремонт медицинских организаций в условиях пандемии, закупку медоборудования.

Ранее в Ульяновской области запущена информационная кампания для помощи жителям региона. В круглосуточном режиме работают контакт-центры организаций ОМС: по итогам января — августа принято более 19,3 тыс. обращений, из которых 64% касаются выдачи полисов, выбора и замены страховой медицинской организации. Также поступило 157 жалоб на 36 учреждений здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса начали оказывать жителям психологическую помощь во вновь созданном центре. В нём работают профессиональные психологи, планируется привлечь и священников. При необходимости штат сотрудников будет увеличен для работы центра в круглосуточном режиме.

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