Ташкент, , 15:07 — REGNUM Правительство Узбекистана приняло постановление о создании Института государства и права в системе Академии наук, сообщает 3 ноября издание Norma. uz со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что институт образован для совершенствования юридического образования и науки в Узбекистане. Сотрудники института будут оказывать консультативную и экспертную помощь в проведении правовых реформ в общественном и государственном строительстве.

Институт займется разработкой аналитических документов с предложением по развитию правового регулирования государственных органов. Ученые института займутся исследованиями в области государства и права.

Кроме того, новая организация будет помогать в повышении правовой культуры населения и работников органов государственного управления. Постановление правительства также утверждает структуру института.